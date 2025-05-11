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Kayseri 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecektir.

Kayseri 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecektir. Hava sıcaklığı 24°C civarında olacaktır. Bu durum, Mayıs ayının ortalarına yaklaşırken Kayseri'de sıkça görülen bahar yağışlarının yansımasıdır.

12 Mayıs Pazartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecektir. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında değişecektir. 13 Mayıs Salı günü de sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları 16°C ile 5°C arasında olacaktır. 14 Mayıs Çarşamba günü ise bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 4°C arasında kalacaktır.

Kayseri'nin Mayıs ayındaki iklimi, ortalama 14.3°C sıcaklık, 8.2°C en düşük sıcaklık ve 19.9°C en yüksek sıcaklık ile karakterizedir. Mayıs ayında ortalama 87 mm yağış düşer ve ay boyunca 10 yağmurlu gün yaşanır.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük hava tahminlerini takip etmek faydalıdır. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler seçmek, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gerekir. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceğini unutmamak önemlidir. Yürürken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Bahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız ve hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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