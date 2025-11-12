Kayseri 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 6°C ile başlayacak. Gün içinde sıcaklık 15°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4°C'ye düşecek. Yerel kaynaklar, gün boyunca kısa süreli sağanak yağışların olabileceğini bildiriyor.

13 Kasım Perşembe günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 4°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü ise yağmur etkisini artıracak. Sıcaklık 6°C ile 1°C arasında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü yağmur ve çisenti devam edecek. Bu tarihlerde sıcaklık 5°C ile 1°C arasında olması bekleniyor.

Hava koşullarındaki değişkenliği göz önünde bulundurarak planlarınızı esnek yapmalısınız. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyeceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyacaktır. Bu şekilde günlük aktivitelerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.