HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 12 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Kayseri'de hava durumu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Kayseri 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar en yüksek 19°C, en düşük 8°C arasında seyredecek. Salı günü, 13 Mayıs'ta, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 5°C arasında değişecek. Çarşamba günü, 14 Mayıs'ta, bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 14°C ile 2°C arasında olacak. Perşembe günü, 15 Mayıs'ta, bulutların arasından güneşin ara ara çıkması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 14°C ile 3°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Güvenli alanlarda bulunmak da dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Soğuk algınlıklarından korunmak için dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişkenlik, günlük planlamalarda esneklik gerektirecektir. Yağışlar ve sıcaklık dalgalanmaları, hazırlıklı olma gerekliliğini artırmaktadır. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmak açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | PKK'dan beklenen açıklama geldi: Terör örgütü kendini feshetti! Silahların bırakıldığı duyurulduSon dakika | PKK'dan beklenen açıklama geldi: Terör örgütü kendini feshetti! Silahların bırakıldığı duyuruldu
Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 402 kişiyi dolandırdılar! 160 şüpheli yakalandıKendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 402 kişiyi dolandırdılar! 160 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Basit deyip geçmeyin: Ağızdaki bu belirti löseminin ilk işareti olabilir!

Basit deyip geçmeyin: Ağızdaki bu belirti löseminin ilk işareti olabilir!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.