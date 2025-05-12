Kayseri 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar en yüksek 19°C, en düşük 8°C arasında seyredecek. Salı günü, 13 Mayıs'ta, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 5°C arasında değişecek. Çarşamba günü, 14 Mayıs'ta, bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 14°C ile 2°C arasında olacak. Perşembe günü, 15 Mayıs'ta, bulutların arasından güneşin ara ara çıkması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 14°C ile 3°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Güvenli alanlarda bulunmak da dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Soğuk algınlıklarından korunmak için dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişkenlik, günlük planlamalarda esneklik gerektirecektir. Yağışlar ve sıcaklık dalgalanmaları, hazırlıklı olma gerekliliğini artırmaktadır. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmak açısından faydalı olacaktır.