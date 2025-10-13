HABER

Kayseri 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 13 Ekim 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece ise 5°C olacak. Nem oranı %57, rüzgar hızı 9.5 km/saat. 14 Ekim'de sıcaklık 16°C'ye yükselebilirken, gece 3°C'ye düşecek. Hafta ortasında sıcaklıklar artacak ve gün ışığı etkili olacak. Hava koşullarındaki ani değişikliklere dikkat edilmeli, mont veya ceket bulundurulmalıdır. Güneş ışınlarına karşı tedbir almak önemli.

Hazar Gönüllü

Kayseri'de 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli bir şekilde geçecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14°C civarındadır. Gece ise sıcaklık 5°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %57 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 9.5 km/saat olacaktır. Gün doğumu saati 06:45, gün batımı saati 18:02 olarak belirlenmiştir.

14 Ekim Salı günü sıcaklıkta hafif değişiklikler olacaktır. Gündüz sıcaklığının 16°C, gece sıcaklığının ise 3°C olması beklenmektedir. 15 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 18°C seviyesine çıkacaktır. Gece sıcaklığının 5°C civarında olması öngörülmektedir. 16 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 20°C'ye ulaşacaktır. Gece sıcaklığının ise 7°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken mont veya ceket bulundurmanızda fayda vardır. Yüksek nem oranında sabah saatlerinde sis oluşumu gözlemlenebilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Hızınızı kontrol edin ve dikkatli olun.

Hafta ortasında sıcaklıklar artacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacaktır. Güneşe çıkarken şapka takmayı ihmal etmeyin. Ayrıca güneş koruyucu ürünler de kullanmalısınız. Hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda var.

