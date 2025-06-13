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Kayseri 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 13 Haziran Cuma hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak.

Kayseri 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kayseri'de 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında. Gece ise 15°C civarlarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Bu durum, bölgenin tipik yaz havasını yansıtıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 14 Haziran Cumartesi günü bölgede sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 11°C civarında olacak. 15 Haziran Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 9°C civarında seyredecek. 16 Haziran Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece ise 9°C civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle 14 Haziran Cumartesi günü beklenen yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması gerekir. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve uygun yağmurluk veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır.

Kayseri'nin Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüz 24.6°C, gece ise 12.5°C civarındadır. Bu durum, bölgenin yaz aylarında ılıman ve keyifli bir iklime sahip olduğunu gösterir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı en iyi önlemdir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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