Kayseri 13 Mayıs Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15°C, gece sıcaklıkları ise 3°C civarında olacak.

14 Mayıs Çarşamba günü hava koşullarında hafif bir değişiklik öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 6°C olacak. Bu gün muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor.

15 Mayıs Perşembe günü hava daha sakin olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları 5°C civarında seyredecek. Yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava bekleniyor.

16 Mayıs Cuma günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları 8°C olacak. Kısmen güneşli bir gün öngörülüyor.

Kayseri'nin Mayıs ayı genelinde ortalama gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 67 mm olup, yağmurlu gün sayısı 10'dur. Güneşli saatler ise ortalama 10 saattir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek günlük planlamalarda faydalı olacaktır.