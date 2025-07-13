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Kayseri 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de, 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Sıcaklıkların 37°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin edilmektedir. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 35°C, 15 Temmuz Salı günü 30°C ve 16 Temmuz Çarşamba günü 29°C civarında seyredecektir.

Kayseri 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunmaktadır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması, bol su tüketilmesi önemlidir. Tarım sektöründe çalışanların da güneşin dik olduğu saatlerde çalışmamaları ve uygun koruyucu önlemler almaları gerekmektedir.

Ayrıca, 15 Temmuz Salı günü bölgede düzensiz yağışların görülmesi beklenmektedir. Bu durum, tarım alanlarında sulama programlarının gözden geçirilmesini ve yağışların etkili bir şekilde değerlendirilmesini gerektirebilir. Yağışların ardından toprak neminin artması, sulama ihtiyacının azalmasını sağlayabilir. Su kaynaklarının daha verimli kullanılması mümkün olacaktır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava koşulları sıcaklıkların yüksek olduğu ve zaman zaman yağışların görüleceği bir seyir izleyecektir. Bu süreçte sağlık ve tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemlerin alınması, olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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