Kayseri 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 17°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %55, gündüz %28, akşam %42 ve gece %61 olarak tahmin ediliyor.

15 Ağustos Cuma günü hava çok sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 17 kilometre hızla essek. Nem oranı sabah %59, gündüz %31, akşam %47 ve gece %68 olarak tahmin ediliyor.

16 Ağustos Cumartesi günü hava bol güneş ışığı ile sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 17°C civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek.

17 Ağustos Pazar günü de hava bol güneş ışığı ile sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneşli günler devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar hava kirliliği seviyelerini arttırabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya maske takmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri taşıyabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmaları önerilir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Sıcak havalarda araçların içinde bırakılan çocukların ve evcil hayvanların ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği unutulmamalıdır. Araçlarda kimseyi bırakmamak hayati önem taşır.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın riski de artmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak, yangınların önlenmesine katkı sağlayacaktır.