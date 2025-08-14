HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 30°C, gece ise 17°C civarında olacak. İşte detaylar...

Kayseri 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 17°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %55, gündüz %28, akşam %42 ve gece %61 olarak tahmin ediliyor.

15 Ağustos Cuma günü hava çok sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 17 kilometre hızla essek. Nem oranı sabah %59, gündüz %31, akşam %47 ve gece %68 olarak tahmin ediliyor.

16 Ağustos Cumartesi günü hava bol güneş ışığı ile sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 17°C civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek.

17 Ağustos Pazar günü de hava bol güneş ışığı ile sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneşli günler devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar hava kirliliği seviyelerini arttırabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya maske takmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri taşıyabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmaları önerilir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Sıcak havalarda araçların içinde bırakılan çocukların ve evcil hayvanların ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği unutulmamalıdır. Araçlarda kimseyi bırakmamak hayati önem taşır.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın riski de artmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak, yangınların önlenmesine katkı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza! 8 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağırSamsun'da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza! 8 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır
Samsun'da iki grup arasında kavga! 2 kişi bıçakla yaralandıSamsun'da iki grup arasında kavga! 2 kişi bıçakla yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kobra Murat'ın kızının sözünde olay görüntüler... Euro şemsiyesi ve dahası...

Kobra Murat'ın kızının sözünde olay görüntüler... Euro şemsiyesi ve dahası...

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Özgür Özel bugün ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!

Özgür Özel bugün ne açıklayacak? Tüm gözler onda… Murat Kapki iddiası!

Mersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildi

Mersin ve Hatay'da orman yangını! Yüzlerce insan tahliye edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.