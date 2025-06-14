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Kayseri 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 14 Haziran Cumartesi hava durumu sıcak olacak.

Kayseri 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 25°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 10°C'ye kadar düşecek. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağış ihtimali yüksektir.

15 Haziran Pazar günü hava daha sakin olacaktır. Sıcaklıklar 22°C ile 10°C arasında değişkenlik gösterecek. 16 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 20°C civarında olacak. Yağış ihtimali azalması bekleniyor. 17 Haziran Salı günü sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Güneşli bir gün yaşanması öngörülmektedir. 18 Haziran Çarşamba günü de benzer bir hava bekleniyor. Gün boyunca güneşli ve 22°C civarında bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, 14 Haziran'da dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasında belirgin farklar olacağı için kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca, hava koşullarına uygun ayakkabılar seçerek yağışlı günlerde ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.

Günlük hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, konforunuzu artırır ve sağlığınızı korur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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