Kayseri 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15°C olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah %66, gündüz %35, akşam %50 ve gece %73 olacak.

16 Ekim Perşembe günü hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 19°C civarında olacak. Akşam sıcaklığı ise 15°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4.1 km hızla esecek. Nem oranı sabah %41, gündüz %35, akşam %50 ve gece %73 olarak bekleniyor.

17 Ekim Cuma günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 17°C, akşam sıcaklığının ise 16°C olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4.1 km hızla esecek. Nem oranı sabah %41, gündüz %35, akşam %50 ve gece %73 olarak değişecek.

18 Ekim Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, akşam sıcaklığı 16°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4.1 km hızla esecek. Nem oranı sabah %41, gündüz %35, akşam %50 ve gece %73 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüzleri hafif bir ceket veya kazak giymek rahatlık sağlayabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Yanınızda bir kat daha giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle şemsiye veya rüzgar geçirmez giysi ihtiyaç duyulmayacaktır. Nem oranı sabah saatlerinde yüksek, akşam saatlerinde ise düşük olacak. Sabahları nemli hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalı. Akşamları ise kuru hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır.