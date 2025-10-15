HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 15 Ekim 2025 itibarıyla hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 18°C, akşam ise 15°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan hızla esecek. 16 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde benzer hava durumu bekleniyor. Gün içindeki sıcaklıklar 17-19°C arasında değişecek. Nem oranları sabah ve akşam saatlerinde farklılık gösteriyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif giysiler önerilir.

Kayseri 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kayseri'de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15°C olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah %66, gündüz %35, akşam %50 ve gece %73 olacak.

16 Ekim Perşembe günü hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 19°C civarında olacak. Akşam sıcaklığı ise 15°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4.1 km hızla esecek. Nem oranı sabah %41, gündüz %35, akşam %50 ve gece %73 olarak bekleniyor.

17 Ekim Cuma günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 17°C, akşam sıcaklığının ise 16°C olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4.1 km hızla esecek. Nem oranı sabah %41, gündüz %35, akşam %50 ve gece %73 olarak değişecek.

18 Ekim Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, akşam sıcaklığı 16°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4.1 km hızla esecek. Nem oranı sabah %41, gündüz %35, akşam %50 ve gece %73 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüzleri hafif bir ceket veya kazak giymek rahatlık sağlayabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Yanınızda bir kat daha giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle şemsiye veya rüzgar geçirmez giysi ihtiyaç duyulmayacaktır. Nem oranı sabah saatlerinde yüksek, akşam saatlerinde ise düşük olacak. Sabahları nemli hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalı. Akşamları ise kuru hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldıBunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldı
Menteşe'de zincirleme trafik kazasıMenteşe'de zincirleme trafik kazası

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.