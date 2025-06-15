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Kayseri 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak? hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Kayseri 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

Kayseri'de 15 Haziran 2025 Pazar günü gündüz sıcaklıkları 22-23°C civarında gerçekleşecek. Gece sıcaklıkları ise 9-13°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16-18 Haziran tarihlerinde hava genellikle güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 21-25°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20-25°C aralığında olacak. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Gündüzleri sıcaklıklar artacak. Akşamları ise serin olabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle akşam saatlerinde dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ultraviyole (UV) ışınları da daha güçlü olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve koruyucu giysiler giymek de cilt sağlığınız için gereklidir. Ayrıca bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önlemelisiniz. Aşırı sıcak saatlerde doğrudan güneş ışığından kaçınmalısınız.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yaparak olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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