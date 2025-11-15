Kayseri 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Kayseri'de hava koşulları sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayacak. Çisenti de gözlemlenecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5°C civarında olacak. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hava bulutlu kalacak. Gece sıcaklık 3°C ile 5°C arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı yüksek olacak. Basınç 888 hPa ile 893 hPa arasında dalgalanacak.

Pazar günü hava daha sıcak hale gelecek. Sıcaklık 11°C ile 31°C arasında değişecek. Yağışların azalacağı tahmin ediliyor. Pazartesi ve Salı günlerinde hava daha da ısınacak. Sıcaklık 12°C ile 32°C arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak.

Bu dönemde Kayseri'de hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde hava daha ılıman olacak. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak rahatlık sağlayacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlık sağlar.