Kayseri 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de, 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 33°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16°C seviyelerine düşecek. Nem oranı yaklaşık %32. Rüzgar hızı ise 19 km/saat olarak bekleniyor. Gün boyunca yağış ihtimali %19 civarında.

16 Temmuz Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 16 Temmuz'da yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık, gündüz 29°C, gece 17°C civarında olacak. 17 Temmuz Perşembe günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. Gündüz sıcaklık 32°C, gece ise 18°C olarak öngörülüyor. 18 Temmuz Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 34°C, gece 18°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Nem oranının da belirli seviyelerde kalacağı gözlemleniyor. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri önerilmektedir. Hava sıcaklıklarının ani değişiklikler gösterebileceği akılda tutulmalı. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.