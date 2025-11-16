HABER

Kayseri 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde 6°C, öğle saatlerinde ise 10°C olarak belirlendi. Gün boyunca parçalı bulutlu hava hakimken, rüzgar güneyden saatte 5 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da iyileşeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü 11°C, Salı'da 12°C sıcaklıklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem yaşanacak.

16 Kasım 2025 Pazar günü Kayseri'nin hava durumu sabah saatlerinde 6°C olacak. Gündüz sıcaklığı 10°C. Akşam 7°C, gece ise 3°C civarında seyredecek. Gün boyunca hava parçalı bulutlu. Rüzgarın güney yönünden saatte 5 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %66, akşam %77, gece %83 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha iyi olması bekleniyor. Pazartesi günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 11°C, gece ise 9°C olacağı tahmin ediliyor. Salı ve Çarşamba günleri de bol güneş ışığı olacak. Gündüz sıcaklıkları 12°C civarında seyredecek. Perşembe günü ise yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Sıcaklıkların 14°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Bu durum, giyinme seçimlerini etkileyebilir. Özellikle sabah ve akşam kat kat giyinmek gerekir. Gerektiğinde bir mont veya ceket bulundurmak da faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlamak, güneş ışığından faydalanmak için iyi bir fırsat. Bu hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından olumlu etki yapabilir.

Kayseri'de 16 Kasım 2025 Pazar günü ve sonrasında hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenler için uygun bir ortam oluşacak. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak, günün tadını çıkarmaya yardımcı olacaktır.

