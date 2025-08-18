Kayseri 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, belirgin güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz sıcaklık 35°C'ye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 16°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 14 km olacak. Zaman zaman 36 km hıza ulaşabilir. Nem oranı %37 ile %60 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Ağustos Salı günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. Gece sıcaklıkları 15°C civarında kalacak. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 31°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. 21 Ağustos Perşembe günü de benzer koşullar sürecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Bol su tüketilmesi faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak en iyisi olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilir.