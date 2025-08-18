HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, belirgin güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Kayseri 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kayseri'de 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, belirgin güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz sıcaklık 35°C'ye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 16°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 14 km olacak. Zaman zaman 36 km hıza ulaşabilir. Nem oranı %37 ile %60 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Ağustos Salı günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. Gece sıcaklıkları 15°C civarında kalacak. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 31°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. 21 Ağustos Perşembe günü de benzer koşullar sürecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Bol su tüketilmesi faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak en iyisi olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balkon çöktü! Metrelerce yüksekten düştülerBalkon çöktü! Metrelerce yüksekten düştüler
Küçük: "İddialar korkunç boyutta"Küçük: "İddialar korkunç boyutta"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat!

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.