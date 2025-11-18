Kayseri 18 Kasım Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 18 Kasım 2025 Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 12°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 6°C'ye düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 12 km hızla esecek. Nem oranı sabah %85, akşam ise %75 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 19 Kasım Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 12°C civarında seyredecek. 20 ve 21 Kasım tarihlerinde de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçirenler için uygun bir ortam sunulacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Gündüz hafif bir ceket veya kazak yeterli olabilir. Rüzgarın güneyden esmesi, sıcaklık hissini artırabilir. Ancak ani rüzgar değişimlerine hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Nem oranının yüksek olması, sabah saatlerinde sis oluşumuna neden olabilir. Bu durum trafikte görüş mesafesini azaltabilir. Sürücüler sabah saatlerinde hız limitlerine uymalıdır. Ayrıca takip mesafesini artırmaları önemlidir. Yaya olarak dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Sisli saatlerde trafiğin yoğun olduğu bölgelerden uzak durulması önerilmektedir.

Kayseri'de 18 Kasım 2025 Salı günü ve sonraki günlerde hava koşulları genelde açık ve güneşli kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık düşüşleri dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Yüksek nem oranı ile ilgili uygun giyim ve trafik güvenliği önlemlerine özen gösterilmelidir.