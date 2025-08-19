Kayseri 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 19 Ağustos 2025 Salı günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık gündüz 32°C civarında, gece ise 15°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 30°C, 21 Ağustos Perşembe günü 30°C ve 22 Ağustos Cuma günü 33°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirilmesi önerilir. Bol su tüketimi faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak en iyisidir. Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilmektedir.