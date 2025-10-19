Kayseri 19 Ekim Pazar hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genelde güneşli. Hava ılıman olacak. Gündüz sıcaklığın 20°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 9°C seviyelerine düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu koşullar uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 20 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı 18°C'ye düşecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. 21 Ekim Salı günü orta şiddette yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12°C civarında olması öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler giymek gerekir. Uygun ayakkabılar da önemlidir. Islanmaktan korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır. Hava sıcaklığındaki düşüşlere karşı vücut ısınızı korumaya özen gösterin. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yaparak olumsuz etkilerden kaçınabilirsiniz.