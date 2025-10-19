HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 19 Ekim Pazar hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 19 Ekim 2025 Pazar itibarıyla hava durumu genelde güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 20°C civarında, gece ise 9°C seviyelerine düşecektir. Ancak, 20 Ekim'de sıcaklık 18°C'ye inecek, bulutlu bir hava beklenmektedir. 21 Ekim'de yağmur öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, ani hava değişikliklerine karşı su geçirmez kıyafet ve uygun ayakkabılar seçmelidir. Şemsiye almayı unutmayın.

Kayseri 19 Ekim Pazar hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genelde güneşli. Hava ılıman olacak. Gündüz sıcaklığın 20°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 9°C seviyelerine düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu koşullar uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 20 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı 18°C'ye düşecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. 21 Ekim Salı günü orta şiddette yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12°C civarında olması öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler giymek gerekir. Uygun ayakkabılar da önemlidir. Islanmaktan korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır. Hava sıcaklığındaki düşüşlere karşı vücut ısınızı korumaya özen gösterin. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yaparak olumsuz etkilerden kaçınabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKTC seçim heyecanı başladıKKTC seçim heyecanı başladı
Savaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyorduSavaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyordu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.