HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 19 Kasım 2025 tarihinde hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıklarının 12°C, gece sıcaklıklarının ise 1°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında hafif değişiklikler yaşanacak. Gündüz 12-16°C arasında değişen sıcaklıklar, gece 1-3°C civarında seyredecek. Giyinme tercihleri ve hava durumu takibi, bu süreçte önemli olacak. Sisin yoğun olduğu saatlerde dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Kayseri 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kayseri'de 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 1°C civarında olacak. Nem oranı %79 seviyesinde. Rüzgar hızı 7.1 km/h olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler olacak. 20 Kasım Perşembe günü, yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları 1°C civarında olacak. 21 Kasım Cuma günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları 2°C civarında seyredecek. 22 Kasım Cumartesi günü, bulutlu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 3°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 12-16°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 1-3°C olarak değişecek. Bu nedenle, gündüzleri hafif bir mont veya kazak giymek uygun olacaktır. Geceleri ise daha kalın bir mont veya kaban tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu durum, trafikte olanlar için dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Sisin yoğun olduğu saatlerde hız limitlerine uymak önemlidir. Takip mesafesini artırmak da güvenli olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, hazırlıklı olmaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul çevreleri ve servis araçlarında eş zamanlı denetimOkul çevreleri ve servis araçlarında eş zamanlı denetim
İki ayrı suçtan aranan, şahıs Germencik’te yakalandıİki ayrı suçtan aranan, şahıs Germencik’te yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.