Kayseri 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 1°C civarında olacak. Nem oranı %79 seviyesinde. Rüzgar hızı 7.1 km/h olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler olacak. 20 Kasım Perşembe günü, yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları 1°C civarında olacak. 21 Kasım Cuma günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 13°C, gece sıcaklıkları 2°C civarında seyredecek. 22 Kasım Cumartesi günü, bulutlu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 3°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 12-16°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 1-3°C olarak değişecek. Bu nedenle, gündüzleri hafif bir mont veya kazak giymek uygun olacaktır. Geceleri ise daha kalın bir mont veya kaban tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu durum, trafikte olanlar için dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Sisin yoğun olduğu saatlerde hız limitlerine uymak önemlidir. Takip mesafesini artırmak da güvenli olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, hazırlıklı olmaya yardımcı olur.