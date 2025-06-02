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Kayseri 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 2 Haziran Pazartesi hava durumu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor.

Kayseri 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 2 Haziran Pazartesi 2025 günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarında olacak. Bu hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

3 Haziran Salı günü hava koşullarında bir değişiklik öngörülüyor. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 7°C olacak. Bu durum, akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmalarını gerektiriyor.

4 Haziran Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarında seyredecek. Artan sıcaklık, açık hava etkinlikleri için daha uygun bir ortam sunacak.

5 Haziran Perşembe günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 9°C olacak. Bu sıcaklıklar, yazın yaklaşan günlerini müjdeleyen bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere göre, açık hava etkinlikleri planlayanların ve dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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