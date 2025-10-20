HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 20 Ekim'de hava çok bulutlu ve kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14°C iken, gece 3°C civarına düşecek. 21 Ekim'de hava kısmen güneşli olacak, sıcaklık gündüz 17°C, gece 4°C olacaktır. Hava değişkenliği nedeniyle dışarıda dikkatli olmak önemli. Nem oranı yüksek günlerde uygun giyim ve aksesuarları tercih etmek, sağlık için faydalı olacaktır. Hava koşullarına hazırlıklı olmak şart.

Kayseri 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Kayseri'de 20 Ekim Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14°C, gece ise 3°C civarında seyredecek. Rüzgar batıdan gelecek. Hızı saatte 7 km olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %80, akşam saatlerinde %81 civarında olacak.

21 Ekim Salı günü hava kısmen güneşli hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece ise 4°C civarında olacak. Rüzgar batıdan esecek. Hızı saatte 11 km civarında olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %67, akşam saatlerinde %75 olacak.

22 Ekim Çarşamba günü hava yine kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. Rüzgar batıdan esmeye devam edecek. Hızı saatte 5 km civarında olacak. Nem oranı sabah %75, akşam %81 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre uygun bir şapka kullanmak önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi azaltmak için nefes alabilir kumaşlar tercih edilebilir. Bu önlemler, hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat etmelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çektiDenizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çekti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.