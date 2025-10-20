Kayseri 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 20 Ekim Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14°C, gece ise 3°C civarında seyredecek. Rüzgar batıdan gelecek. Hızı saatte 7 km olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %80, akşam saatlerinde %81 civarında olacak.

21 Ekim Salı günü hava kısmen güneşli hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece ise 4°C civarında olacak. Rüzgar batıdan esecek. Hızı saatte 11 km civarında olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %67, akşam saatlerinde %75 olacak.

22 Ekim Çarşamba günü hava yine kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. Rüzgar batıdan esmeye devam edecek. Hızı saatte 5 km civarında olacak. Nem oranı sabah %75, akşam %81 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre uygun bir şapka kullanmak önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi azaltmak için nefes alabilir kumaşlar tercih edilebilir. Bu önlemler, hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat etmelisiniz.