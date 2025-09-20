HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu kısmen güneşli olacak. İşte detaylar...

Kayseri 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 18°C olacak. Gece ise 6°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı düşük olacaktır. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

21 Eylül Pazar günü hava kısmen güneşli devam edecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 5°C olacak. 22 Eylül Pazartesi günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 23°C gündüz, 9°C geceye yükselecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için koşullar elverişli kalacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava serin olabilir. Akşam saatlerinde de serinlik hissedilecektir. Dışarı çıkarken özellikle sabahları ve akşamları yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş oldukça etkili olacak. Hava sıcaklığı artacaktır. Güneşten korunmak amacıyla şapka ya da güneş gözlüğü kullanmanız önerilir. Bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'deki peş peşe istifalar! Şamil Tayyar'dan çarpıcı yorumAK Parti'deki peş peşe istifalar! Şamil Tayyar'dan çarpıcı yorum
'Önemli değil' dedi: Hayatını kabusa çevirdi!'Önemli değil' dedi: Hayatını kabusa çevirdi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.