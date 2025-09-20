Kayseri 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 18°C olacak. Gece ise 6°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı düşük olacaktır. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

21 Eylül Pazar günü hava kısmen güneşli devam edecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 5°C olacak. 22 Eylül Pazartesi günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 23°C gündüz, 9°C geceye yükselecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için koşullar elverişli kalacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava serin olabilir. Akşam saatlerinde de serinlik hissedilecektir. Dışarı çıkarken özellikle sabahları ve akşamları yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş oldukça etkili olacak. Hava sıcaklığı artacaktır. Güneşten korunmak amacıyla şapka ya da güneş gözlüğü kullanmanız önerilir. Bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini korumanız önemlidir.