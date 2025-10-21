Kayseri 21 Ekim Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 4°C civarında. Gün içinde 17°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Nem oranı %85 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 7.9 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:53, gün batımı ise 17:51'dir.

Önümüzdeki günlerde 22 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 16°C civarında olacak. 23 Ekim Perşembe günü hava 19°C'ye kadar yükselebilir. Bu tarihlerde hava genellikle kısmen güneşli olacak. Ancak 23 Ekim'de hava bulutlanacak. 24 Ekim Cuma günü havası bulutlu ve güneşli arası bir seyir izleyecek.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 16-19°C arasında değişecek. Geceleri ise 4-7°C seviyelerinde olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı hafif seviyelerde seyredecek.

Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca gerektiğinde bir ceket bulundurmak önemlidir. Gündüzleri hava ılıman olacak. Rahat ve hava alabilen kıyafetler tercih edilebilir.

Nem oranının yüksek olması nedeniyle su tüketimine özen göstermek gerekiyor. Terleme ve buna bağlı rahatsızlıkları önlemek önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlıklı bir yaşam için kritik. Su tüketimine dikkat etmek de konforu artıracaktır.