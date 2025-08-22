HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Kayseri 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kayseri'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarında. Gece ise sıcaklığın 17°C seviyelerinde kalması bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı sabah %41, gündüz %40, akşam %43 ve gece %42 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 35°C'ye ulaşması öngörülüyor. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklığın 36°C olması bekleniyor. 25 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıkların 31°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölüAdana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Otoyolda tırın çarptığı şahıs öldüOtoyolda tırın çarptığı şahıs öldü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.