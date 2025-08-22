Kayseri 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarında. Gece ise sıcaklığın 17°C seviyelerinde kalması bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı sabah %41, gündüz %40, akşam %43 ve gece %42 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 35°C'ye ulaşması öngörülüyor. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklığın 36°C olması bekleniyor. 25 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıkların 31°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.