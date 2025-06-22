Kayseri 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 23 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 24°C, 24 Haziran Salı günü 26°C ve 25 Haziran Çarşamba günü ise 30°C olacak.

Hava sıcaklıkları arttıkça, öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha yoğun olması öngörülüyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için önlemler alması önemlidir.

Sıcak havalarda bol su tüketimi önemlidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda bu önlemleri almak, sağlığı korumak açısından gereklidir.