Kayseri 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 22 Kasım 2025 tarihinde hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 15-16°C aralığında seyredecek. Gece ise 6-8°C civarında bir sıcaklık söz konusu. 23 Kasım 2025'te Pazar günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklığı 16°C olacak. 24-25 Kasım tarihlerinde sıcaklık 14-17°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem, fakat serin saatlerde kalın giysiler giyilmeli.

Doğukan Akbayır

Kayseri'de 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 16°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15-16°C arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise 6-8°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar hızı düşük. Yağış beklenmiyor.

23 Kasım 2025 Pazar günü de kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacak.

24 ve 25 Kasım 2025 tarihlerinde hava sıcaklıklarının 14-17°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. Bu günlerde yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava serin olacak. Gündüzleri hafif bir mont veya ceket yeterli olacaktır. Akşam ve gece saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olabilir. Uygun kıyafetler giyilmelidir.

Rüzgar hızı düşük kalacak. Yağış beklenmediğinden açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Açık hava etkinliklerinden önce hava durumu kontrol edilmeli. Uygun kıyafetleri hazırlamak da faydalı olacaktır.

