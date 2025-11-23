HABER

Kayseri 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

23 Kasım 2025 Pazar günü Kayseri, kısmen güneşli ve bulutlu hava koşullarıyla karşılaşacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 5°C tahmin ediliyor. Hafta boyunca sıcaklık 11°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %54 olarak ölçülecek, rüzgar hızı ise 9.4 km/h olacak. Bu süreçte vatandaşların uygun kıyafetlerle hava koşullarına hazırlıklı olmaları önem arz ediyor. Hava durumu, açık hava etkinlikleri için değerlendirilmelidir.

Kayseri 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

23 Kasım 2025 Pazar günü Kayseri'de hava koşulları kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 16°C, gece sıcaklığının ise 5°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %54, rüzgar hızı 9.4 km/h. Basınç seviyesi 872.5 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27, gün batımı saati 17:16'dır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava koşulları serin ve bulutlu geçecek. Pazartesi günü sıcaklık 13°C, Salı günü ise 11°C olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 12°C civarında seyredecek. Cuma günü ise 11°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 14°C civarına yükselmesi bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklıkların düşmesi ve bulutlu hava koşulları hakim olacak. Vatandaşların uygun kıyafet seçimine dikkat etmeleri önem taşıyor. Gündüzleri hafif bir mont veya ceket yeterli olabilir. Akşam ve gece saatlerinde ise daha kalın giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Nemden korunmak için su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilebilir. Rüzgar hızı düşük olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmakta. Ancak hava serin olacağından, etkinliklerden önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

