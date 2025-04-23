Kayseri 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 24 Nisan Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 8°C arasında değişecek. 25 Nisan Cuma günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında olacak. Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır.

Kayseri'nin Nisan ayı genel olarak 10 güneşli gün, 12 uzun süre yağışlı gün ve 4 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Ortalama nem oranı %58’dir. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 65 milimetre civarındadır. Bu veriler, bölgenin ikliminin değişken ve nemli olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önem taşır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır. Tarım faaliyetleri yürütenlerin yağışlı günlerde toprak koşullarını göz önünde bulundurarak sulama ve ekim planlarını yeniden değerlendirmeleri faydalı olacaktır.