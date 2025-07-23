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Kayseri 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Kayseri 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kayseri'de 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden saatte yaklaşık 7.62 km hızla esecek. Nem oranı %9 civarında olacak.

Perşembe günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7.12 km hızla esecek. Nem oranı %27 civarında olacak.

Cuma günü hava koşullarının yine benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında tahmin ediliyor. Rüzgar, doğu yönünden saatte yaklaşık 6.71 km hızla esecek. Nem oranı %24 civarında olacak.

Cumartesi günü hava koşullarının benzer şekilde sürmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı ve nem oranının düşük olacağı tahmin ediliyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi gerekir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünlerin de uygulanması önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini unutmamak gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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