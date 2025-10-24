HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 24-27 Ekim 2025 tarihleri arasında hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 19-22°C arasında değişecek, gece sıcaklıkları ise 4-6°C seviyelerinde kalacak. Rüzgarlar güneydoğu ve güney yönlerinden hafif esecek. Ayrıca, ara sıra orta kuvvette rüzgar ve yer yer hamleli rüzgarlar bekleniyor. Mevsim normallerine uygun bir hava durumu yaşanacak.

Kayseri 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

4-6°C civarında olacak. Rüzgarlar genellikle hafif esecek. Ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek. Yer yer hamleli rüzgarlar bekleniyor.

24 Ekim 2025 Cuma günü Kayseri'de hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C seviyelerinde seyredecek. Gece sıcaklığı ise 5°C civarını bulacak. Rüzgarlar güneydoğu yönünden hafif esecek. Ayrıca, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar bekleniyor.

25 Ekim Cumartesi günü hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C olacak. Gece sıcaklığı ise 6°C civarında kalacak. Rüzgarlar güneybatı yönünden hafif esecek. Ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek. Yer yer hamleli rüzgarlar bekleniyor.

26 Ekim Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 4°C civarında olacak. Rüzgarlar güneybatı yönünden hafif esecek. Ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek. Yer yer hamleli rüzgarlar bekleniyor.

27 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C seviyelerine çıkacak. Gece sıcaklığı ise 5°C civarına düşecek. Rüzgarlar güney yönünden hafif esecek. Ayrıca, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek. Yer yer hamleli rüzgarlar bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 20-22°C arasında, geceleri ise 4-6°C civarında kalacak. Rüzgarlar genel olarak hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ayrıca yer yer hamleli rüzgarlar görülecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de gözler Ankara'da! Kurultay davası başladıCHP'de gözler Ankara'da! Kurultay davası başladı
DEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisiDEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.