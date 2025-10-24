Kayseri 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

4-6°C civarında olacak. Rüzgarlar genellikle hafif esecek. Ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek. Yer yer hamleli rüzgarlar bekleniyor.

24 Ekim 2025 Cuma günü Kayseri'de hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C seviyelerinde seyredecek. Gece sıcaklığı ise 5°C civarını bulacak. Rüzgarlar güneydoğu yönünden hafif esecek. Ayrıca, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar bekleniyor.

25 Ekim Cumartesi günü hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C olacak. Gece sıcaklığı ise 6°C civarında kalacak. Rüzgarlar güneybatı yönünden hafif esecek. Ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek. Yer yer hamleli rüzgarlar bekleniyor.

26 Ekim Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 4°C civarında olacak. Rüzgarlar güneybatı yönünden hafif esecek. Ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek. Yer yer hamleli rüzgarlar bekleniyor.

27 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C seviyelerine çıkacak. Gece sıcaklığı ise 5°C civarına düşecek. Rüzgarlar güney yönünden hafif esecek. Ayrıca, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülecek. Yer yer hamleli rüzgarlar bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 20-22°C arasında, geceleri ise 4-6°C civarında kalacak. Rüzgarlar genel olarak hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ayrıca yer yer hamleli rüzgarlar görülecek.