HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli.

Kayseri 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kayseri'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık yaklaşık 27°C olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 26 Ağustos Salı günü sıcaklık 27°C, 27 Ağustos Çarşamba günü 28°C ve 28 Ağustos Perşembe günü 27°C civarında öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatler arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Rüzgar hızlarının gün içinde 10 km/saat ile 19 km/saat arasında değişmesi bekleniyor. Bu nedenle rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Nem oranı gün boyunca %38 ile %71 arasında değişebilir. Bu durum, hava koşullarının zaman zaman nemli olabileceğini gösteriyor. Nemli saatlerde daha sık su içmek ve gerektiğinde serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladıHakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladı
Motosikletle gezmeye gelen karı-koca kazada hayatını kaybettiMotosikletle gezmeye gelen karı-koca kazada hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.