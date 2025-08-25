Kayseri 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık yaklaşık 27°C olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 26 Ağustos Salı günü sıcaklık 27°C, 27 Ağustos Çarşamba günü 28°C ve 28 Ağustos Perşembe günü 27°C civarında öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatler arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Rüzgar hızlarının gün içinde 10 km/saat ile 19 km/saat arasında değişmesi bekleniyor. Bu nedenle rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Nem oranı gün boyunca %38 ile %71 arasında değişebilir. Bu durum, hava koşullarının zaman zaman nemli olabileceğini gösteriyor. Nemli saatlerde daha sık su içmek ve gerektiğinde serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır.