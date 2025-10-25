Kayseri 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu. Sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 18°C, gece sıcaklıklarının ise 5°C olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 26 Ekim Pazar gününde, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın 22°C civarında olacağı öngörülüyor. 27 Ekim Pazartesi günü, az bulutlu bir hava hakim olacak. O günde sıcaklık 26°C olarak tahmin ediliyor. 28 Ekim Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava olabilir. Sıcaklığın 25°C civarında olacağı düşünülüyor.

Hava koşullarının değişken olabileceği dikkate alınmalı. Kayseri'de yaşayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Hafta ortasında yağışlı havaya hazırlıklı olmak da önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar almak, olası yağmurlardan korur.