Kayseri 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakındır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 26 Mayıs Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. 27 Mayıs Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu günde gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 12°C olacaktır. 28 Mayıs Çarşamba günü ise hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları 10°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 27 Mayıs Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde katları çıkarmak veya giymek vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olacaktır.

Kayseri'nin Mayıs ayı iklimi, genellikle 14.3°C ortalama sıcaklık ve 87 mm yağış miktarıyla karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu günlerin sayısı 10 civarındadır. Mayıs ayı boyunca hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, olası olumsuz durumların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.