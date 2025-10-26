Kayseri 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

26 Ekim 2025 Pazar günü Kayseri'de hava durumu tahmini. Sabah saatlerinde 6.7°C. Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C'ye çıkacak. Akşam saatlerinde ise 15.9°C bekleniyor. Gün boyunca nem oranı %82. Rüzgar hızı 5.5 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:58. Gün batımı saati 17:44'tür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli. Ilıman sıcaklıklar bekleniyor. 27 Ekim Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 22°C olacak. En düşük sıcaklık ise 8°C olarak tahmin ediliyor. 28 Ekim Salı günü sıcaklıklar 21°C ile 8°C arasında değişecek. 29 Ekim Çarşamba günü 16°C ile 2°C arasında sıcaklıklar bekleniyor. 30 Ekim Perşembe günü 17°C ile 1°C arasında seyredecek. 31 Ekim Cuma günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Özellikle sabah ve akşam dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak gerekir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanılması faydalıdır. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Doğa yürüyüşleri veya açık hava sporları planlayabilirsiniz.