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Kayseri 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 26 Mayıs Pazartesi hava durumu çok bulutlu olacak.

Kayseri 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 29°C arasında değişecek. 27 Mayıs Salı günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 28°C arasında olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü daha serin bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklıklar 9°C ile 20°C arasında değişecek. 29 Mayıs Perşembe günü ise yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar yine 9°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Özellikle 27 Mayıs'taki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemli. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak, olası rahatsızlıkları önleyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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