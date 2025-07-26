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Kayseri 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Kayseri 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kayseri'de 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 31°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı ise 22°C olacak. Rüzgar, doğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %49, gündüz %23, akşam %31 ve gece %55 civarında olacak.

28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 32°C civarında olacak. 27 Temmuz Pazar günü sıcaklık 33°C olarak bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak mümkündür. Sıcak havalarda hassas grupların, özellikle yaşlılar ve çocukların daha dikkatli olması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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