Kayseri 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 27 Ekim tarihinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 17-18°C, gece sıcaklığının ise 11°C civarında olması öngörülüyor. 28-30 Ekim tarihleri arasında hava az bulutlu kalacak. Gündüz 18°C'ye kadar çıkması tahmin edilen sıcaklıklar, akşam saatlerinde 11-12°C arasında değişecek. Bu dönemde dış mekan etkinlikleri için hava uygun görünüyor. Ancak sabah ve akşam serinliğine dikkat edilmeli.

Hazar Gönüllü

Kayseri'de 27 Ekim Pazartesi günü hava durumu Açık ve güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklıklarının 17-18°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 11°C olması öngörülmektedir. Nem oranı %50, rüzgar hızı 2.4 km/h tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler görülecek. 28 Ekim Salı günü az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığının 18°C, gece sıcaklığının ise 11°C civarında olması bekleniyor. 29 Ekim Çarşamba günü yine az bulutlu bir hava öngörülmekte. Gündüz sıcaklıklarının 18°C, gece ise 12°C civarında olması tahmin edilmektedir. 30 Ekim Perşembe günü az bulutlu ve ılıman bir hava olacak. Gündüz sıcaklıklarının 17-18°C, gece sıcaklığının ise 11°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle sabah erken ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızları düşük olacağı için serinlik hissi oluşmayacaktır. Genel olarak bu dönem, dış mekan etkinlikleri için uygundur.

