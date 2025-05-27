HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 27 Mayıs Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 27 Mayıs Salı hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Kayseri 27 Mayıs Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını göstermektedir. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında olacaktır. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmalarını gerektirir.

Önümüzdeki günlerde 28 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 29 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 30 Mayıs Cuma günü ise yer yer sağanaklar olacağı tahmin edilmektedir. Bu süreçte hava sıcaklıklarının 18°C ile 22°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanlar bulundurulmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Seyahat planları yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Esnek programlar oluşturmak ve gerekli önlemleri almak olası olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç: "27 Mayıs darbesi tarihimizin kara lekelerinden biridir"Bakan Tunç: "27 Mayıs darbesi tarihimizin kara lekelerinden biridir"
Rusya duyurdu: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurdukRusya duyurdu: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Tüm şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Tüm şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Güzel oyuncuya milli futbolcudan evlilik teklifi

Güzel oyuncuya milli futbolcudan evlilik teklifi

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

İstanbul'da gizli toplantı evleri! Öğrencileri böyle kandırıyorlarmış

İstanbul'da gizli toplantı evleri! Öğrencileri böyle kandırıyorlarmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.