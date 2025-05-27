Kayseri 27 Mayıs Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını göstermektedir. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında olacaktır. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmalarını gerektirir.

Önümüzdeki günlerde 28 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 29 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 30 Mayıs Cuma günü ise yer yer sağanaklar olacağı tahmin edilmektedir. Bu süreçte hava sıcaklıklarının 18°C ile 22°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanlar bulundurulmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Seyahat planları yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Esnek programlar oluşturmak ve gerekli önlemleri almak olası olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olur.