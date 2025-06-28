Kayseri 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 15°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 6 metre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 29 Haziran Pazar günü sıcaklık gündüz 25°C, gece 15°C olacak. 30 Haziran Pazartesi günü hava kısmen güneşli, gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 14°C olarak tahmin ediliyor. 1 Temmuz Salı günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 12°C olarak öngörülüyor. 2 Temmuz Çarşamba günü de benzer hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-29°C arasında değişecek. Sıcak havalarda, özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Evde serin kalmak için perdeleri kapalı tutmak ve fan kullanmak iç mekan sıcaklığını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Vücudun su dengesini korumak bu dönemde hayati öneme sahiptir. Gün boyunca düzenli olarak su içmeye özen gösterin. Alkollü içeceklerden kaçınılmalıdır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir rahatsızlık durumunda bir sağlık profesyoneline başvurun. Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlama yapmanıza yardımcı olacaktır.