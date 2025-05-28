Kayseri 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 20°C arasında değişecek. Perşembe günü de benzer koşullar devam edecek. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında olacak. Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 19°C arasında değişecek. Cumartesi günü zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 21°C arasında olacak.

Bu dönemde Kayseri'de hava koşulları genellikle yağmurlu ve serin olacak. Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 8.2°C ile 19.9°C arasında değişiyor. Yağış miktarı 87 mm civarında. Bu durum Mayıs ayının Kayseri'de yağışlı bir dönem olduğunu gösteriyor.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak için dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Yoğun yağış saatlerinde trafikte dikkatli olunması önemlidir. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önerilir. Evde kalınması gereken durumlarda pencere ve kapıların kapalı tutulması önemlidir. Su baskınlarına karşı önlem almak gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve planlamalarınızı hava durumuna göre yapmak, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.