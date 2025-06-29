Kayseri 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 24°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 11°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeyden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %42, gece ise %59 olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 20°C civarında olacak. Bölgesel düzensiz yağmur yağışı bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü sıcaklık 17°C'ye düşecek. Yine bölgesel düzensiz yağmur görülecek. 2 Temmuz Çarşamba günü hava açık geçecek ve sıcaklık 28°C'ye yükselecek. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 29°C olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık yine 29°C civarında olacak. Hava açık olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 28°C'ye düşecek. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü hava açık olacak ve sıcaklık 28°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde, su geçirmeyen ayakkabılar ve uygun yağmurluklar kullanmak, ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olur. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak, gerektiğinde kapalı alanlara sığınmak da akıllıca olacaktır.