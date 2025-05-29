Kayseri 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında seyredecek. Bu durum, şehrin tipik Mayıs sonu havasına uygun bir gün oluşturuyor.

30 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 23°C civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının açık kalacağı öngörülüyor. 31 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. Yağmurlu bir hava durumu tahmin ediliyor. 1 Haziran Pazar günü de gündüz 23°C, gece 10°C sıcaklık bekleniyor. Yine yağmurlu bir hava durumu öngörülmekte.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanında şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıklarının 23°C civarında olmasına rağmen, geceleri 9-10°C'ye düşeceği için akşam saatlerinde uygun bir ceket veya hırka almanız yararlı olacaktır. Bu şekilde, Kayseri'de önümüzdeki günlerdeki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.