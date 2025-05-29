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Kayseri 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık olacak.

Kayseri 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında seyredecek. Bu durum, şehrin tipik Mayıs sonu havasına uygun bir gün oluşturuyor.

30 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 23°C civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının açık kalacağı öngörülüyor. 31 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. Yağmurlu bir hava durumu tahmin ediliyor. 1 Haziran Pazar günü de gündüz 23°C, gece 10°C sıcaklık bekleniyor. Yine yağmurlu bir hava durumu öngörülmekte.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanında şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıklarının 23°C civarında olmasına rağmen, geceleri 9-10°C'ye düşeceği için akşam saatlerinde uygun bir ceket veya hırka almanız yararlı olacaktır. Bu şekilde, Kayseri'de önümüzdeki günlerdeki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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