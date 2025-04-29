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Kayseri 29 Nisan Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 29 Nisan Salı hava durumu tahminleri belli oldu. Bugün Kayseri'de hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecek.

Kayseri 29 Nisan Salı hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Kayseri'de 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında, gece ise 6°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 18°C'ye yükselecek. 1 Mayıs Perşembe günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 18°C civarında seyredecek. 2 Mayıs Cuma günü yağışlı koşullar devam edecek. Sıcaklıklar yine 18°C civarında kalacak. 3 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 16°C civarında seyredecek. 5 Mayıs Pazartesi günü de sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını dikkate alarak, planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız. Sıcaklık gündüzleri 18°C, gece ise 6°C civarında olacağından, kat kat giyinerek sıcaklık değişikliklerine karşı önlem alabilirsiniz. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar kullanarak ıslanmaktan kaçınmalısınız. Sağanak yağışların olduğu günlerde trafikte dikkat edin. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinerek ve gerekli önlemleri alarak, Kayseri'de bu dönemi daha konforlu geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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