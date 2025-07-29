Kayseri 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklık 36°C'ye ulaşacaktır. Gece sıcaklıklar ise 20°C seviyelerinde seyredecektir. Rüzgarlar hafif ve kuzeydoğu yönünden esecektir. Nem oranı %40 civarında olacaktır.

30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 37°C'ye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktır. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 35°C civarında kalacak. Hava genellikle güneşli olacaktır. 1 Ağustos Cuma günü sıcaklık 31°C'ye düşecektir. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecektir. 2 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 27°C seviyelerine inecek. Kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. 3 Ağustos Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 30°C civarında olacaktır.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları nedeniyle, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Sağanak yağışların beklendiği 3 Ağustos Pazar günü, ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı havalarda dışarıda bulunmaktan kaçınılması da önemlidir.