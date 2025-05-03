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Kayseri 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15°C civarında, gece ise 4°C olacak. Hava koşullarının bu dönemde değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

Kayseri 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

4 Mayıs Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sınırlı olabilir. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece ise 5°C civarında seyredecek. 5 Mayıs Pazartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar gündüz 18°C, gece ise 6°C olacak. 6 Mayıs Salı günü, parlak güneş ışığında gündüz hava sıcaklıkları 21°C, gece ise 8°C olarak bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 22°C, gece 10°C civarında seyredecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek iyi bir strateji olacaktır. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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