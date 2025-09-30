Kayseri 30 Eylül Salı Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığının 21°C olması öngörülmektedir. Akşam sıcaklığının ise 18°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar batı yönünden saatte 16 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 1 Ekim Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 9°C civarında seyredecek. 2 Ekim Perşembe günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 9°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle açık ve ılıman olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, dışarı çıkarken bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise ılıman hava nedeniyle rahat ve hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın batı yönünden esmesi dolayısıyla, rüzgar geçirmeyen giysiler ya da aksesuarlar kullanmak etkili bir önlem olacaktır.

Hava koşullarının açık ve ılıman olması, dışarıda vakit geçirecekler için uygun bir dönem sunmaktadır. Sabah ve akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir üst katı çıkarıp giymek pratik bir çözümdür. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler veya aksesuarlar giymek de önerilmektedir.