HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu açıktır.

Kayseri 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu açıktır. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, şehrin tipik Haziran sonu iklimine uygundur. Gündüzler ılık, geceler serin geçecektir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. 1 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece 13°C olacak. Hava açık kalacaktır. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece 14°C olacak. Yine hava açık kalacaktır. 3 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece 14°C olacak. Hava açık olmaya devam edecektir. 4 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece 15°C olacaktır. Hava açık kalacaktır. 5 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece 14°C olacak ve yağmurlu geçecektir. 6 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece 14°C olacak. Hava açık kalacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artabilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olduğunda hava daha sıcak hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmalıdır. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler seçmek faydalı olacaktır. Gündüzleri sıcaklıklar yükselirken, geceleri serinlik devam edecektir. Akşamları hafif bir ceket veya hırka bulundurmak rahatlık sağlayacaktır. 5 Temmuz Cumartesi günü yağmurlu hava beklendiği için, dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Kayseri'de hava sıcaklıkları artacak. Gündüzleri daha sıcak, geceleri serin geçecektir. Bu değişikliklere uygun olarak, hazırlıklarınızı yaparak rahat bir hafta geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktıOrman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışıKılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hamile kadının sır dolu ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Hamile kadının sır dolu ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu güzel spikerle evlendi! Gelin kaynana karşılıklı ağladı

Ünlü oyuncu güzel spikerle evlendi! Gelin kaynana karşılıklı ağladı

Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?

Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?

Kılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışı

Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı

Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı

Kız isteme tartışmasında polis memuru hayatını kaybetti

Kız isteme tartışmasında polis memuru hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.