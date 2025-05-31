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Kayseri 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Kayseri 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü, bulutlu bir hava ile başlayacak. Güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında değişecek. Orta kuvvetli ya da yoğun sağanak yağış yaşanacak. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının iyileşeceği öngörülüyor.

1 Haziran Pazar günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece ise 7°C civarında olacak. 2 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 7°C olacak. 3 Haziran Salı günü hava daha sakinleşecek. Çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 7°C civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunmalı. Mümkünse araçla seyahat etmekten kaçınılmalıdır. Sıcaklık 16-18°C arasında değiştiği için hafif bir mont veya ceket bulundurmak önerilir. Bu, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu kullanmak da cilt sağlığınızı korur.

Kayseri'nin Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları 13.5°C ile 19.7°C arasında değişiyor. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 67 mm, nem oranı ise %53 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının Kayseri'de ılıman ve nemli geçtiğini göstermektedir. Önümüzdeki günlerde de bu hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir.

Kayseri'de 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü bulutlu ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de yağışların devam etmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve dışarı çıkarken gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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