Kayseri 4 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Mayıs 2025 Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Bu durum, yağışların daha da yoğunlaşmasına neden olabilir. 5 Mayıs Pazartesi günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 6 Mayıs Salı günü ise parlak güneş ışığının hakim olması bekleniyor.

Mayıs ayı boyunca Kayseri'de ortalama sıcaklıklar 13.5°C ile 19.7°C arasında değişiyor. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 67 mm olarak kaydediliyor. Ay boyunca yaklaşık 9 yağmurlu gün yaşanıyor. Bu veriler, Mayıs ayının Kayseri'de genellikle ılıman ve yağışlı geçtiğini gösteriyor.

Bu hava koşullarında, 4 ve 5 Mayıs tarihlerindeki yoğun yağışlar nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların ve trafikte olanların dikkatli olmaları gerekiyor. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği ve ani su baskınlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.