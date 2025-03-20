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Kayseri beyaza büründü! Ekipler 90 mahalle yolunu açmak için çalışma başlattı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.03.2025 12:42
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Kayseri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Ekipler kapanan 90 mahalle yolunu açmak için çalışma başlattı.

Kayseri beyaza büründü! Ekipler 90 mahalle yolunu açmak için çalışma başlattı

Kayseri'de etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent geneli beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı. Kar nedeniyle eğitim öğretime bugün aranın verildiği kentte Akkışla ilçesinde 4 mahalle yolu, Bünyan'da 14, Develi'de 18, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 14, Pınarbaşı'da 60, Sarız'da 13, Talas'ta 4, Tomarza'da 15, Yahyalı'da 16 ve Yeşilhisar'da 4 mahalle yolu olmak üzere, 1392 kilometrelik yol ağında 174 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Öte yandan, ulaşım sağlanamayan Bünyan ilçesinde 7, Develi'de 7, Pınarbaşı'da 30, Sarız'da 35, Tomarza'da 10 ve Yahyalı'da 1 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kar
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